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Общество

13:12

Врач рассказала об опасности старых подушек

общество

Фото: depositphotos/ufabizphoto

В старых подушках из синтетики или хлопка содержится большое количество клещей и пыли, заявила аллерголог-иммунолог Надежда Логина. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, бытовые клещи, содержащие хитин, могут вызывать у людей с нарушенным иммунитетом аллергические реакции со стороны дыхательных путей, аллергический ринит и бронхиальную астму. Логина добавила, что также клещи могут жить в старых вещах, коврах и книгах.

Специалист посоветовала ухаживать за подушками. Их рекомендуется не менее одного раза в год относить в соответствующую организацию для чистки и обновления наперника. Кроме того, подушки необходимо 1–2 раза в месяц проветривать и каждое утро взбивать.

При этом подушки из синтетики можно стирать и дома. Однако не следует использовать отбеливатели и воду температурой выше 30 градусов. Бытовые клещи, по словам Логиной, в таких подушках практически не заводятся, но они часто меняют форму. Подушки же с натуральным наполнителем лучше менять не менее одного раза в пять лет.

Ранее американские ученые заявили о пользе сна без одежды, в том числе без нижнего белья. Специалисты пояснили, что пижамы часто закручиваются во время сна и мешают здоровому кровотоку, из-за чего возникают отечности конечностей и лица.

"Доктор 24": сон

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