Врач рассказала об опасности старых подушек

Фото: depositphotos/ufabizphoto
В старых подушках из синтетики или хлопка содержится большое количество клещей и пыли, заявила аллерголог-иммунолог Надежда Логина. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам специалиста, бытовые клещи, содержащие хитин, могут вызывать у людей с нарушенным иммунитетом аллергические реакции со стороны дыхательных путей, аллергический ринит и бронхиальную астму. Логина добавила, что также клещи могут жить в старых вещах, коврах и книгах.
Специалист посоветовала ухаживать за подушками. Их рекомендуется не менее одного раза в год относить в соответствующую организацию для чистки и обновления наперника. Кроме того, подушки необходимо 1–2 раза в месяц проветривать и каждое утро взбивать.
При этом подушки из синтетики можно стирать и дома. Однако не следует использовать отбеливатели и воду температурой выше 30 градусов. Бытовые клещи, по словам Логиной, в таких подушках практически не заводятся, но они часто меняют форму. Подушки же с натуральным наполнителем лучше менять не менее одного раза в пять лет.
Ранее американские ученые заявили о пользе сна без одежды, в том числе без нижнего белья. Специалисты пояснили, что пижамы часто закручиваются во время сна и мешают здоровому кровотоку, из-за чего возникают отечности конечностей и лица.
"Доктор 24": сон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: