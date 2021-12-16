Ученые заявили о возможности мозга решать самые трудные задачи перед сном

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Специалисты из Парижского института мозга выяснили, что самые трудные задачи лучше всего решать за мгновение до засыпания, сообщает Pravda.Ru.

По словам исследователей, перед засыпанием в фазе сна N1 (стадия без быстрых движений глаз) активизируется творческий подъем.

Так, благодаря подобному промежуточному состоянию между погружением в глубокий сон и бодрствованием можно выполнять сложные задания и открывать новые идеи.

"Я удивлена, что за последние два десятилетия почти никто не изучал эту тему", – отметила нейробиолог, соавтор научной работы Дельфина Удиетт.

Кроме того, ученые напомнили о технологии американского изобретателя Томаса Эдисона, который предпочитал дремать с мячами в руках и всегда просыпался, когда они падали на пол. Он объяснял, что именно с помощью такого механизма запоминал все свои идеи.

Сообщается, что специалисты провели похожий эксперимент среди добровольцев.

Ранее ученые подтвердили эффективность методики сна Сальвадора Дали. Данный метод направлен на раскрытие творческого потенциала человека. Так, поразмыслив над какой-либо проблемой, человек должен взять в руки тяжелый предмет и попытаться уснуть. Во сне тело расслабится и предмет упадет, разбудив человека. После этого художник рекомендовал записать все мысли, пришедшие в голову во сне.