Ученые подтвердили эффективность методики сна Сальвадора Дали

Фото: depositphotos/gstockstudio
Методика сна, разработанная художником-сюрреалистом Сальвадором Дали, действительно имеет нужный эффект. К такому выводу пришли ученые французского Университета Сорбонны, сообщает "Вечерняя Москва".
Метод, придуманный Дали, направлен на раскрытие творческого потенциала человека. Так, поразмыслив над какой-либо проблемой, человек должен взять в руки тяжелый предмет и попытаться уснуть. Во сне тело расслабится и предмет упадет, разбудив человека. После этого художник рекомендовал записать все мысли, пришедшие в голову во сне.
Для проверки данного способа ученые провели эксперимент, в котором участвовали 103 человека. Испытуемым предстояло решать математическую задачу сразу после пробуждения. Результаты эксперимента показали, что 83% участников справились с полученным заданием успешно, используя для решения нематематические методы.
Исследователи пришли к выводу, что подобный результат объясняется особенностями фазы сна N1, являющейся, по сути, коротким интервалом между крепким сном и бодрствованием.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что дневной сон может быть опасен для пожилых людей. По ее словам, чрезмерная сонливость в дневные часы может стать предвестником инсульта. При возникновении внезапной сонливости в сочетании с бессонницей эксперт советует обратиться к неврологу.
"Доктор 24": сон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: