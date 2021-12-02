Ученые рассказали об опасных позах для сна

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Сон в неправильной позе может дополнительно навредить здоровью, сообщает газета "Известия".

По словам ученых, нанести вред здоровью может поза сна на боку, в частности сон в позе эмбриона. Это опасно особенно для тех, у кого есть проблемы с позвоночником, уверены эксперты.

"Такое скручивание вызывает давление между фиброзными кольцами вокруг соседних межпозвоночных дисков. Повышенное давление в межпозвоночном диске вызывает выпячивание пульпозного ядра в определенном направлении, вызывая тем самым грыжу поясничного межпозвоночного диска", – пояснил сотрудник Пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь.

В свою очередь, кардиологи и неврологи напомнили, что людям с заболеваниями сердца не следует спать на левом боку в связи с тем, что сердце испытывает нагрузку от сдавливания органов средостения.

Еще одна поза для сна, которая не является полезной для организма, – на животе. В ней голова и шея смещены, а мышцы находятся в напряженном состоянии. Все это вызывает развитие шейного спондилеза, так же как и сон на боку, может стать одной из причин болей в пояснице, сообщил Лю Чунь.

Помимо этого, сон на животе может быть причиной повышения внутрибрюшного давления, это может спровоцировать отеки.

"Допустим, при артрозе тазобедренного сустава человек не может спать на боку. Или при переломе ребер – на спине. В обычных условиях положения на животе стоит избегать", – пояснил специалист.

Не советуют спать на животе и косметологи. По их мнению, так повышается вероятность отеков на лице и может ускориться формирование морщин с одной стороны лица.

Другая опасная поза для сна – сидя. По словам внештатного кардиолога Минздрава Крыма Валерия Садового, в этом случае может повышаться внутрибрюшное давление, а также данная поза может негативно сказаться на сердце.

Эксперт уточнил, что люди, часто спящие сидя, жалуются на отеки, кроме того, у них повышается риск расширения вен и тромбоза.

Среди правильных поз для сна специалисты выделяют сон на спине или на боку, но при условии, что человек делает это правильно и учитывает особенности организма.

"Двумя ногами обхватите другую подушку и согните ноги в коленях примерно на 130 градусов, чтобы позвоночник был одной горизонтальной прямой линией и мышцы могли быть полностью расслаблены", – рекомендует медик.

Однако засыпать на спине не советуют тем, кто подвержен храпу, так как такая поза увеличивает риск апноэ. С неприятным явлением чаще сталкиваются люди с короткой шеей, поэтому им стоит быть особенно аккуратными.

Тем, кто любит спать на боку, Лю Чунь посоветовал подкладывать опоры под согнутые конечности во избежание излишнего искривления позвоночника.

Ранее кардиологи вычислили лучшее время для отхода ко сну. Люди, которые ложатся спать в промежуток между 22:00 и 23:00, имеют меньший риск развития сердечных заболеваний, чем те, кто ложится раньше или позже.

