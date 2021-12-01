Эксперт рассказала, почему людям снятся кошмары

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Сны являются глубинными процессами человека, сюжеты которых видоизменяются под воздействием внешних факторов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты" со ссылкой на психоаналитика Ирину Орлову.
Эксперт отметила, что кошмары отличаются от обычных снов тем, что акценты в сюжете смещаются с исполнения желания на наказание за него. В случае когда плохие сны повторяются, психика пытается проработать, научиться жить с этим, чтобы снизить тревогу.
Для того чтобы понять сон, можно обратиться к соннику. Однако, по словам Орловой, это не поможет полностью разобраться в проблеме. Лучшим решением может стать самоанализ – следует расслабиться и пофантазировать о том, что приснилось.
При этом Орлова не рекомендовала идти к психотерапевту, поскольку сны, в том числе и кошмары, нужны человеку как поле битвы, на котором встречаются различные желания.
Ранее психолог Евгения Шепелева рассказала, как бороться с информационным негативом. По ее словам, нужно проанализировать ситуацию, оценить риски, продумать свои действия в данной ситуации. Также поможет периодический отдых и выбор нужной для себя информации.
"Доктор 24": сон
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