Психолог раскрыл важное правило диалога

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Россиянам рассказали о важном правиле беседы или переговоров. Его раскрыл психолог Дмитрий Синарев в интервью агентству "Прайм".
По словам специалиста, правило звучит следующим образом – никогда не ставь под угрозу чувство собственной значимости собеседника. Синарев предупредил, что его несоблюдение может привести только к агрессивной защитной реакции.
"Чтобы не совершать подобных ошибок полезно научить себя приему "выхода во вторую позицию". Это профессиональный психологический метод, позволяющий смотреть на ситуацию глазами другого человека, равно как и "слушать его ушами", – сообщил психолог.
Специалист порекомендовал не использовать в диалоге слов и фраз, которые влекут напряжение и настороженность, персонализируют ответственность и одновременно отталкивают собеседников друг от друга.
Синарев напомнил, что смысл общения заключается в донесении до окружающих своей позиции. Добиться этого можно лишь при условиях взаимной искренности и уважения личного достоинства.
Ранее психолог рассказал, можно ли определить характер человека по его манере общения в соцсетях. В частности, специалист не советовал искать тайный смысл в посланиях других людей.
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