Эксперты объяснили, почему россияне разучились дружить

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В преддверии Международного дня друзей – неофициального праздника, который отмечают 9 июня, – психологи рассказали, почему россияне стали менее активно заводить друзей и поддерживать такие отношения.
Психотерапевт, эксперт по работе с подсознанием Вероника Сысоева отметила, что человек с детства нуждается в близких и возможности делиться чувствами, мыслями и событиями, передает News.ru.
"Большинство людей знают ценность настоящей дружбы с самого детства и интуитивно стремятся к ней. Есть такая фраза: "Если дружба закончилась, значит, она вообще не начиналась". И я с ней полностью согласна", – высказалась эксперт.
По мнению Сысоевой, современные россияне стремятся к дружбе независимых личностей, которые могли бы разделять духовное единение и пользоваться взаимной поддержкой. При этом, считает эксперт, у человека может быть только три настоящих друга, большее число не может поддерживать психика.
Психолог Екатерина Длин добавила, что из-за изменения жизненных параметров у дружбы действительно мог появиться срок давности.
"Еще лет 30–40 назад дружба была действительно более крепкая. Это легко объяснимо. В жизни людей было все закономерно – школа, институт, завод, пенсия, огород, внуки. Сейчас сценарии жизни у всех разные. А молодость продлевается", – объяснила свою позицию специалист.
Эксперт также отметила, что за общение могут держаться так называемые консерваторы. По ее словам, те, кто обладает более гибким мышлением, склонны поверхностно относиться к общению.
В России в целом, считает социальный психолог Алексей Рощин, к дружбе относятся скептически. По мнению эксперта, корни проблемы кроются в советском периоде, когда дружба преподносилась как ключевая форма отношений вне материальной выгоды.
Ранее журнал Proceedings of the National Academy of Sciences представил статью, согласно которой была выявлена зависимость щедрости мужчин от уровня тестостерона в их организме. Чаще всего, установили ученые, представители мужского пола с более высоким его уровнем проявляли эгоизм.
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