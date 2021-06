Эксперты объяснили, почему россияне разучились дружить

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

В преддверии Международного дня друзей – неофициального праздника, который отмечают 9 июня, – психологи рассказали, почему россияне стали менее активно заводить друзей и поддерживать такие отношения.

Психотерапевт, эксперт по работе с подсознанием Вероника Сысоева отметила, что человек с детства нуждается в близких и возможности делиться чувствами, мыслями и событиями, передает News.ru.

"Большинство людей знают ценность настоящей дружбы с самого детства и интуитивно стремятся к ней. Есть такая фраза: "Если дружба закончилась, значит, она вообще не начиналась". И я с ней полностью согласна", – высказалась эксперт.

По мнению Сысоевой, современные россияне стремятся к дружбе независимых личностей, которые могли бы разделять духовное единение и пользоваться взаимной поддержкой. При этом, считает эксперт, у человека может быть только три настоящих друга, большее число не может поддерживать психика.

Психолог Екатерина Длин добавила, что из-за изменения жизненных параметров у дружбы действительно мог появиться срок давности.

"Еще лет 30–40 назад дружба была действительно более крепкая. Это легко объяснимо. В жизни людей было все закономерно – школа, институт, завод, пенсия, огород, внуки. Сейчас сценарии жизни у всех разные. А молодость продлевается", – объяснила свою позицию специалист.

Эксперт также отметила, что за общение могут держаться так называемые консерваторы. По ее словам, те, кто обладает более гибким мышлением, склонны поверхностно относиться к общению.

В России в целом, считает социальный психолог Алексей Рощин, к дружбе относятся скептически. По мнению эксперта, корни проблемы кроются в советском периоде, когда дружба преподносилась как ключевая форма отношений вне материальной выгоды.

