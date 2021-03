Ученые обнаружили связь между уровнем тестостерона и щедростью мужчин

Фото: Depositphotos/svyatoslavlipik

Уровень тестостерона в организме мужчин оказывает влияние на их щедрость. Об этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences со ссылкой на исследование китайских ученых.

Уточняется, что эксперты отобрали 70 добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет и поделили их на две группы. Тем, кто состоял в первой группе, в кожу втирали гель с высокой концентрацией тестостерона, а участникам другой — плацебо. Далее испытуемым дали определенную сумму денег и попросили разделить ее между близкими людьми, знакомыми и собой.

Мужчины одинаково проявляли щедрость по отношению к близким. Однако при распределении финансов между знакомыми и собой добровольцы, которые получали тестостерон, оказались более эгоистичны. Они оставили почти все деньги себе.

Во время принятия решения за активностью мозга испытуемых ученые следили с помощью МРТ. В результате исследователи выяснили, что тестостерон влияет на активность в височно-теменном переходе мозга, отвечающем за эмпатию.

