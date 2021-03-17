Ученые обнаружили связь между уровнем тестостерона и щедростью мужчин

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Уровень тестостерона в организме мужчин оказывает влияние на их щедрость. Об этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences со ссылкой на исследование китайских ученых.
Уточняется, что эксперты отобрали 70 добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет и поделили их на две группы. Тем, кто состоял в первой группе, в кожу втирали гель с высокой концентрацией тестостерона, а участникам другой — плацебо. Далее испытуемым дали определенную сумму денег и попросили разделить ее между близкими людьми, знакомыми и собой.
Мужчины одинаково проявляли щедрость по отношению к близким. Однако при распределении финансов между знакомыми и собой добровольцы, которые получали тестостерон, оказались более эгоистичны. Они оставили почти все деньги себе.
Во время принятия решения за активностью мозга испытуемых ученые следили с помощью МРТ. В результате исследователи выяснили, что тестостерон влияет на активность в височно-теменном переходе мозга, отвечающем за эмпатию.
Ранее ученые из Университета штата Вашингтон выяснили, что работа в ночную смену оказывает влияние на развитие злокачественных образований.
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