Ученые связали риск развития рака с ночным графиком работы

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Учеными из Университета штата Вашингтон выяснили, что работа в ночную смену оказывает влияние на развитие злокачественных образований.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Pineal Research. Отмечается, что нарушение циркадных ритмов, регулирующих важнейшие процессы в организме человека, кардинально меняет экспрессию генов.

Это повреждает ДНК и активизирует рост раковых клеток. Таким образом, ученые подтвердили, что "биологические часы" оказывают влияние на активность онкологических образований.

В результате эксперимента, который продолжался семь суток, анализировались две группы добровольцев, которые работали в ночной – при искусственном освещении – и дневной графики.

Оказалось, что у тех, кто трудился ночью, произошел сбой естественного механизма восстановления ДНК, а их лейкоциты были уязвимее к радиоактивному излучению.

Ранее ученые узнали о способности никотина распространять метастазы в мозге. Наблюдения показали, что больным нельзя использовать никотиновую жвачку, чтобы бросить курить.