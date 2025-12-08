Форма поиска по сайту

08 декабря, 16:11

Общество

Около 20 тысяч человек посетили выставку "ПРОреставрацию" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве завершилась четвертая выставка "ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях", которую посетили около 20 тысяч человек. Об этом рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, передает портал мэра и правительства столицы.

Общая площадь выставки составила 4,5 тысячи квадратных метров.

"Программа была очень насыщенной. В общей сложности в течение 4 дней состоялось почти 200 мероприятий: презентации, лекции, круглые столы, мастер-классы и многое другое", – сказал Емельянов.

Он подчеркнул, что отечественные компании представили свыше 100 передовых решений и технологий в сфере сохранения памятников архитектуры. В рамках деловой программы основное внимание было уделено тематике импортозамещения и профессиональной подготовке специалистов.

Кроме того, в рамках выставки традиционно состоялись состязания молодых реставраторов. В них приняли участие команды из 25 вузов и средних специальных учебных заведений 13 регионов России и Белоруссии.

Также партнеры выставки провели два демосоревнования. В рамках "Коломенских красок" определили лучших молодых реставраторов по направлению "Реставрация фасада здания. Подбор цвета по образцу". Весте с тем на стенде ВХНРЦ имени академика И. Э. Грабаря прошли состязания по компетенции "Реставрация произведений графики, архивных и библиотечных материалов".

Студенты столичного колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 заняли первые места в компетенциях по реставрации произведений из дерева, металлической кровли и архитектурного белокаменного декора.

Кроме того, на площадке состоялась студенческая научная конференция. С докладами выступили свыше 70 человек.

В этом году на выставку приехали зарубежные эксперты из Китая, Иордании, Мексики, Алжира, ЮАР, Сербии и Италии, а также с Кубы. Гендиректор Национальной ассоциации мексиканских городов по всемирному наследию (Мексиканские Соединенные Штаты) Хорхе Ортега Гонсалес назвал выставку экстраординарным и уникальным мероприятием.

В общей сложности на выставке прошло свыше 120 мастер-классов. С площадок Москвы, где ведутся реставрационные работы, на выставку привезли уникальные экспонаты. В том числе египетский лев из усадьбы Кузьминки и фрагмент бетонного барельефа дома-самолета на Фрунзенской набережной.

Реставрация некоторых объектов велась прямо в ходе выставки.

В столице ранее прошла церемония награждения победителей конкурса "Московская реставрация – 2025". Экспертное жюри выбрало 29 лауреатов, в число которых вошел Египетский павильон усадьбы Останкино – деревянный дворец конца XVIII века. Во время реставрации специалисты сохранили более 700 квадратных метров паркетов, искусственный мрамор, лепной декор, а также исторические печи со сфинксами и другие ценные детали.

Выставка "ПРОреставрацию" открылась в здании типографии Сытина

