Сергей Собянин объявил лауреатов конкурса "Московская реставрация"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице прошла церемония награждения победителей конкурса "Московская реставрация – 2025". Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в МАХ.

Всего экспертное жюри выбрало 29 лауреатов, в число которых вошел Египетский павильон усадьбы Останкино – деревянный дворец конца XVIII века. Во время реставрации специалисты сохранили более 700 квадратных метров паркетов, искусственный мрамор, лепной декор, а также исторические печи со сфинксами и другие ценные детали.

Особое отличие получила церковь Вознесения в Коломенском, отметил мэр. Постройка является одним из первых каменных шатровых храмов Руси, шедевром архитектуры XVI века и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Там реставраторы восстановили шатер, белокаменные кокошники, наличники, резные капители, стрельчатые окна, историческую лестницу и музейные экспонаты. Более того, была проведена работа по музеефицированию Царского места и цоколя.

"Сказочный терем начала XX века на Тверской улице – Саввинское подворье, чей исторический облик возвращали больше 150 специалистов. Отдельное внимание они уделили реставрации расписной керамической плитки, выполненной по эскизам архитектора здания Ивана Кузнецова", – обратил внимание градоначальник.

Помимо этого, лауреатами стали клуб фабрики "Свобода", усадьба писателя Льва Толстого, пять павильонов ВДНХ и другие объекты.

Как отметил глава города, в голосовании традиционно принимали участие сами москвичи. В народной номинации большая часть голосов за лучший отреставрированный объект культурного наследия досталась церкви Вознесения в усадьбе "Коломенское".

Кроме того, награды получили студенты профильных московских колледжей и вузов.

Конкурс "Московская реставрация" проводится уже в 15-й раз, и в этом году было подано рекордное количество заявок – более 100 по 40 памятникам архитектуры, отметил Собянин.

Немногим ранее в столице стартовал прием заявок на премию Москвы в области архитектуры и градостроительства. В этом году будут определены 12 победителей в разных номинациях – от лучших новостроек по программе реновации до уникальных инфраструктурных решений.

Стать лауреатами могут любые проекты, которые получили свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения в 2025 году. Жюри будет обращать внимание на оригинальность концепции, ее качество и проработанность, а также интеграцию в городскую среду.

