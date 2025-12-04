Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 16:22

Мэр Москвы

Сергей Собянин объявил лауреатов конкурса "Московская реставрация"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице прошла церемония награждения победителей конкурса "Московская реставрация – 2025". Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в МАХ.

Всего экспертное жюри выбрало 29 лауреатов, в число которых вошел Египетский павильон усадьбы Останкино – деревянный дворец конца XVIII века. Во время реставрации специалисты сохранили более 700 квадратных метров паркетов, искусственный мрамор, лепной декор, а также исторические печи со сфинксами и другие ценные детали.

Особое отличие получила церковь Вознесения в Коломенском, отметил мэр. Постройка является одним из первых каменных шатровых храмов Руси, шедевром архитектуры XVI века и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Там реставраторы восстановили шатер, белокаменные кокошники, наличники, резные капители, стрельчатые окна, историческую лестницу и музейные экспонаты. Более того, была проведена работа по музеефицированию Царского места и цоколя.

"Сказочный терем начала XX века на Тверской улице – Саввинское подворье, чей исторический облик возвращали больше 150 специалистов. Отдельное внимание они уделили реставрации расписной керамической плитки, выполненной по эскизам архитектора здания Ивана Кузнецова", – обратил внимание градоначальник.

Помимо этого, лауреатами стали клуб фабрики "Свобода", усадьба писателя Льва Толстого, пять павильонов ВДНХ и другие объекты.

Как отметил глава города, в голосовании традиционно принимали участие сами москвичи. В народной номинации большая часть голосов за лучший отреставрированный объект культурного наследия досталась церкви Вознесения в усадьбе "Коломенское".

Кроме того, награды получили студенты профильных московских колледжей и вузов.

Конкурс "Московская реставрация" проводится уже в 15-й раз, и в этом году было подано рекордное количество заявок – более 100 по 40 памятникам архитектуры, отметил Собянин.

Немногим ранее в столице стартовал прием заявок на премию Москвы в области архитектуры и градостроительства. В этом году будут определены 12 победителей в разных номинациях – от лучших новостроек по программе реновации до уникальных инфраструктурных решений.

Стать лауреатами могут любые проекты, которые получили свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения в 2025 году. Жюри будет обращать внимание на оригинальность концепции, ее качество и проработанность, а также интеграцию в городскую среду.

В Москве пройдет выставка "ПРОреставрацию"

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика