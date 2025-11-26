Форма поиска по сайту

26 ноября, 10:54

Город

"Активные граждане" выберут лучший объект реставрации 2025 года

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

На портале "Активный гражданин" открылось голосование. Жители и гости столицы смогут определить лучший объект реставрации 2025 года. Участникам предлагается выбрать один из пяти номинантов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Первым в списке значится Саввинское подворье на Тверской улице. В ходе его реставрации специалисты восстановили фасады и интерьеры подъездов, обнаружили скрытые детали – рекламные вывески, мраморную арку, гипсовую лепнину. Также специалисты воссоздали расписную керамическую плитку по эскизам архитектора Ивана Кузнецова.

Вторым номинантом стала церковь Вознесения Господня в музее‑заповеднике "Коломенское". Эта архитектура XVI века включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. За два с половиной года реставрации были расчищены и восстановлены кирпичная кладка шатра, белокаменные кокошники, наличники, капители с резьбой и стрельчатые окна. Открытие храма запланировано на май 2026 года.

Третьим в перечне идет павильон № 67 "Советская печать" на ВДНХ. Это единственное здание на выставке, украшенное деревянными скульптурами. В ходе работ отреставрированы резной барельеф "Новая жизнь", деревянные фигуры, колонны портика, гипсовые барельефы, бронзовые люстры и портал из карельской березы.

Четвертый претендент – Швейцарский домик в усадьбе Кусково. Это объект культурного наследия федерального значения, построенный в XIX веке по проекту архитектора Николая Бенуа. Специалисты привели в порядок отмостку, цоколь, каменный первый этаж и деревянный сруб, а также отреставрировали исторические печи в интерьерах.

Завершает список Египетский павильон усадьбы Останкино. Это подлинный деревянный дворец XVIII века, возведенный в редкой для России технике каркасного строительства. В ходе реставрации восстановлены художественные паркеты, дверные полотна с позолоченной и посеребренной резьбой, искусственный мрамор, лепной декор и печи со скульптурами сфинксов. Осенью 2025 года в павильоне открылась выставка "В гостях у графа Шереметева".

"Ежегодный конкурс "Московская реставрация" проводится в юбилейный, 15‑й раз", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В 2025 году поступило свыше 100 заявок по более чем 40 памятникам. За 14 лет в конкурсе приняли участие 1 077 реставрационных компаний и проектных организаций, а лауреатами стали 508 участников. Лучшими признаны 267 объектов.

Церемония награждения лауреатов, включая победителя, пройдет в декабре.

Ранее на портале "Активный гражданин" стартовала новогодняя акция "Сказочный поезд". В течение 10 дней участники выполняют индивидуальные задания, например голосования, викторины, оценка городских новинок. Успешно справившиеся получат шанс выиграть сувениры из коллекции "Миллион призов".

