25 ноября, 16:08

Общество

Новогодняя акция "Сказочный поезд" стартовала в проекте "Активный гражданин"

Фото: пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления"

В проекте "Активный гражданин" началась новогодняя акция "Сказочный поезд", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На платформе в течение 10 дней каждому участнику будут даны индивидуальные задания. Например, участие в голосовании, ответы на вопросы викторины, оценка городских новинок и другое.

Пользователи, которые успешно справились со всеми заданиями, получат шанс выиграть сувениры из эксклюзивной коллекции городской программы лояльности "Миллион призов".

Среди наград есть как праздничные наборы для сервировки стола, гирлянды, тематические подсвечники для чайной свечи в виде пряничных домиков, так и другие новогодние аксессуары.

В случае выигрыша необходимо перейти на сайт программы "Миллион призов" и выбрать категорию "Зима в Москве", оформив заказ за 0 баллов. Сделать это можно будет до 14 января.

Также у призеров акции есть возможность получить 2 026 или 10 000 городских баллов, которые начислятся автоматически. Их можно будет использовать для получения товаров и услуг организаций – партнеров программы "Миллион призов". Награды будут распределяться случайным образом.

Желающим принять участие в акции необходимо начать выполнение заданий не позднее 5 января, а завершить – не позднее 14 января 2026 года. Узнать об испытаниях можно на сайте "Активного гражданина", нажав на праздничный баннер. Стать участниками акции смогут москвичи старше 14 лет.

Ранее Московский зоопарк совместно с проектом представил новую интерактивную викторину, посвященную капибарам. Участникам необходимо будет ответить на восемь вопросов об этих животных.

Пройти викторину можно как на странице с прямой трансляцией из вольера капибар, так и через сайт и мобильное приложение "Активный гражданин". Пользователям, ответившим на все вопросы, будут начислены городские баллы программы лояльности "Миллион призов".

Сюжет: Зима в Москве
