Проект "Московское долголетие" организует занятие по цифровой безопасности

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Проект "Московское долголетие" совместно с крупной российской IT-компанией проведут интенсив по цифровой безопасности 2 декабря в столице, сообщает заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

По его словам, кибербезопасность – это большая тема образовательной программы "Московского долголетия". Он также отметил, что в центрах московского долголетия на регулярной основе проводятся занятия, посвященные кибербезопасности.

"В проекте уже есть своя научная база и исследования, которые показывают, что москвичи старшего поколения обладают широким спектром знаний в этой области", – подчеркнул Филиппов.

Интенсив приурочили ко Всемирному дню компьютерной грамотности. В рамках занятия старшему поколению расскажут о защите персональных данных в интернете, использовании нейросетей и безопасной работе с современными технологиями. Также с участниками интенсива поговорят о том, как определить мошенников, подозрительные сайты, поддельные видео и фотографии. Посетители узнают о возможностях нейросетей в быту и как действовать в случае обмана.

"Наша задача – дать им понятные инструменты и знания, которые помогут безопасно использовать привычные сервисы", – подчеркнул руководитель направления обучения кибербезопасности IT-компании Александр Лунев.

В конце занятия для гостей подготовят викторину. Благодаря ей участники смогут закрепить полученные знания. Также всем посетителям подарят небольшие сувениры.

Интенсив пройдет в 11 центрах "Московского долголетия":



"Новокосино", Суздальская улица, дом 22а;

"Теплый Стан", Профсоюзная улица, дом 152б;

"Бирюлево Восточное", Михневский проезд, дом 6, корпус 1;

"Лосиноостровский", улица Летчика Бабушкина, дом 26;

"Нижегородский", Рязанский проспект, дом 2, корпус 3;

"Арбат", Трубниковский переулок, дом 21, строение 3;

"Крылатское", Рублевское шоссе, дом 42, корпус 1;

"Филимонковский", город Московский, улица Солнечная, дом 1;

"Северное Тушино", Химкинский бульвар, дом 14, корпус 1;

"Матушкино", Зеленоград, район Матушкино, корпус 205а;

"Левобережный", улица Фестивальная, дом 9.

Присоединиться к "Московскому долголетию" желающие смогут на портале mos.ru или оставив заявку на сайте. Также это можно сделать лично в центрах программы или офисе госуслуг "Мои документы".

Ранее сообщалось, что в рамках "Московского долголетия" был запущен масштабный проект "Диалог поколений: услышать друг друга", направленный на улучшение отношений между старшими и младшими членами семьи. Инициатором программы стал научный руководитель МИП, доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии образования Александр Асмолов. Курс пройдет в 110 центрах московского долголетия до конца декабря.