"Московское долголетие" пригласило горожан на занятия танцами

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Проект "Московское долголетие" пригласил горожан старшего возраста на занятия танцами. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что танцы – одно из самых популярных направлений среди участников проекта. Более 1,2 тысячи клубов и групп в столице открыто для них на базе организаций-партнеров. Также занятия проходят в центрах московского долголетия.

Можно выбрать подходящее направление: классические танцы, латиноамериканские, народные, исторические. Есть возможность заняться и восточными, спортивными, а также современными танцами.

Парные танцы не требуют подготовки – здесь важнее чувствовать партнера и музыку. Часто пары импровизируют, выражая свои эмоции. При этом у них есть возможность разучить фигурные вальсы, русский лирический танец, кадриль.

Программы учитывают возрастные особенности участников. Их наставниками являются профессиональные хореографы и педагоги, которые являются мастерами спорта и лауреатами международных конкурсов. У участников появляется возможность обучиться не только технике, но и артистизму. Как правило, на занятиях царит дружеская атмосфера, которая располагает к новым знакомствам.

Один из педагогов – заслуженный артист Республики Чувашии, хореограф и балетмейстер Андрей Алимов. Танцевать он начал в студенческом коллективе в Рязани. Во время службы в армии артист выступал в ансамбле песни и танца Прибалтийского пограничного округа. Также он работал в Рязанском хоре, а с Чувашским государственным академическим ансамблем песни и танца он не только объездил всю Россию, но и побывал за границей.

Выйдя на пенсию, Алимов основал коллектив народного танца в Чебоксарах. После переезда в столицу артист решил присоединиться к проекту "Московское долголетие". Сейчас он преподает в одном из центров проекта "Южное Бутово", под его руководством находятся два коллектива.

"Вижу, как люди сначала приходят просто посмотреть, а потом остаются – и уже не могут без танца. Это настоящая реанимация души! Многие впервые выходят на сцену, обретают уверенность, начинают сиять изнутри", – сказал Алимов.

Он отметил, что в центрах долголетия люди получают возможность жить ярко. Они обретают новые знакомства и могут заниматься творчеством.

Также участники проекта участвуют в конкурсах и специальных мероприятиях. Например, они уже выступали в Концертном зале имени П. И. Чайковского.

На танцы приходят не только уже опытные люди, но и те, кто всю жизнь мечтал ими заниматься, но откладывал. Например, москвичка Надежда Болдина, которая занималась танцами в детстве, смогла вернуться к этому хобби уже после выхода на пенсию. Много лет она была инженером-экономистом и главным бухгалтером в строительной сфере.

Сейчас участница проекта занимается в клубе "Афина", где выступает с партнером в групповом стиле формейшен. За пять лет она уже много раз побывала на сцене.

"Спортивные бальные танцы – это любовь всей жизни. Когда танцуешь, забываешь о возрасте и заботах и чувствуешь себя по-настоящему живой!" – поделилась Болдина.

Третий танцевальный марафон клубов "Московского долголетия" будет проходить до 27 ноября. В нем принимают участие лучшие танцоры проекта со всех округов столицы. Они представляют самые разные стили, выходят на сцену ансамблями, парами, дуэтами, сольно. Гала-концерт фестиваля пройдет 27 ноября в центре московского долголетия "Проспект Вернадского". Там выступят участники проекта, ставшие победителями и лауреатами танцевальных конкурсов.

Ранее проект "Московское долголетие" пригласил горожан старшего возраста посетить ноябрьские экскурсии по столице. Пять маршрутов проходят по центру мегаполиса, а еще по одному – через каждый из округов. Они разработаны таким образом, чтобы за один день москвичи могли посетить самые красивые и популярные места столицы, а также узнать больше о разных районах города.

