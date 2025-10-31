"Московское долголетие" пригласило на ноябрьские экскурсии по городу

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Проект "Московское долголетие" приглашает горожан старшего возраста посетить ноябрьские экскурсии по столице. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Данные мероприятия остаются одним из самых популярных направлений проекта, обратил внимание замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов, уточнив, что с начала 2025 года их посетили свыше 57,5 тысячи человек.

Под руководством профессиональных гидов участники не только знакомятся с историей города, но и открывают для себя новые культурные объекты. Более того, как подчеркнул Филиппов, экскурсии включают в себя не только пешие прогулки, но и получение новых знаний, а также общение с единомышленниками.

"А чтобы любовь к познанию родного города передавалась из поколения в поколение, в проекте "Московское долголетие" предложили создать новую традицию – "День вместе" – и отправиться в мини-путешествие всей семьей. Специально для этого было разработано 15 маршрутов по всем округам столицы", – отметил он.

Пять маршрутов проходят по центру мегаполиса, а еще по одному – через каждый из округов. Они разработаны таким образом, чтобы за один день москвичи могли посетить самые красивые и популярные места столицы, а также узнать больше о разных районах города. Стартовой точкой может стать один из центров "Московского долголетия", где участников ждут экскурсия, чай и информация о проекте.

Каждый маршрут соединяет исторические и современные культурные объекты, делая прогулку интересной для всех возрастов. Участники могут посетить старинные усадьбы, музеи и театры, а также заглянуть в современные арт-пространства и интерактивные музеи.

Например, в "Яндекс Музее" можно узнать о цифровых технологиях, искусственном интеллекте и интерактивных медиа. Это позволит молодежи открыть для себя новые возможности, а старшему поколению увидеть, как современность переплетается с историей.

Вместе с тем экскурсии входят в программу занятий "Пеший лекторий". Участникам предлагаются маршруты, охватывающие не только исторический центр города, но и новые районы, а также малоизвестные места. Причем гиды регулярно обновляют программы, добавляя в них тематические экскурсии. Например, во время прогулки по центру можно узнать о Дне народного единства.

В свою очередь, историю ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского рассказывают на прогулке по Замоскворечью, району Китай-город и Арбату, уточнила экскурсовод проекта Елена Алябьева.

"Много лет назад оно наступало в районе Крымского брода, шли серьезные бои. Именно здесь началась история побед ополчения. А у стен Кремля, где установлен памятник Минину и Пожарскому, состоялась главная битва за освобождение России в 1612 году", – добавила она.

Вместе с тем маршруты "Пешего лектория" специально разработаны для людей старшего возраста и длятся не дольше двух часов. Занятия проводятся круглый год, и, как отмечают гиды, погодные условия не становятся препятствием для участников.

Ранее горожан пригласили отпраздновать День народного единства в выставочном павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ, где с 2 по 4 ноября пройдут различные мероприятия. Например, участников ждут экскурсии, викторины и световые шоу. Причем во время последних москвичи узнают об архитектурных особенностях столицы и увидят город с необычного ракурса.