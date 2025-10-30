Более 400 мероприятий пройдет ко Дню народного единства в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 400 мероприятий ко Дню народного единства проведут культурные площадки Москвы, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Разноплановую программу подготовили "Москино", ВДНХ, культурные центры, библиотеки, музеи и парки. Всего к ней присоединится около 350 локаций по всему городу. Основная часть мероприятий намечена на 4 ноября.

"Приглашаем москвичей и туристов на исторические реконструкции, концерты, экскурсии, лекции и творческие мастер-классы", – отметила вице-мэр.

Например, в кинопарке "Москино" 4 ноября горожан и гостей города ждет представление с участием реконструкторов. Оно познакомит с событиями Смутного времени – купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский собрали ополчение для борьбы с польскими интервентами, а в честь их победы был учрежден День народного единства.

Также реконструируют исторические эпизоды Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. Программы будут дополнены аудиовизуальным сопровождением на большом экране.

Гости смогут посетить выставку доспехов и вооружения XVII века и присоединиться к квестам, постановочным съемкам и занятиям по фехтованию на саблях. Расписание и условия посещения опубликованы на сайте кинопарка.

Прогулка "Народное единство в символах архитектуры ВДНХ" запланирована на 4 ноября. Участники увидят знаковые объекты комплекса, такие как павильон № 1 "Центральный" или фонтан "Дружба народов", а также узнают историю празднования Дня народного единства на выставке.

Другую экскурсию подготовили в Музее славянской письменности "Слово" – в ходе нее расскажут о влиянии кириллицы на культуру России.

Квиз о народах и традициях страны и главных изобретениях отечественных ученых пройдет в мастерской народного творчества "КулибинПРО". Там же состоятся уроки по рисованию и выжиганию по дереву.

Советский фильм Всеволода Пудовкина "Минин и Пожарский", а также анимационные ленты об Илье Муромце покажут в Музее кино. На все мероприятия можно зарегистрироваться на сайте ВДНХ.

В тот же день в парке "Фили" с концертом выступят финалисты музыкального патриотического фестиваля "Звуки отчества" – исполнители приехали в Москву из разных регионов страны. Научат исполнению народных песен на вокальном занятии в парке "Красная Пресня".

На экскурсию "Подвиг панфиловцев – символ братства народов" приглашают в Государственный музей обороны Москвы. Она посвящена героизму дивизии, которая участвовала в сражениях за столицу в 1941 году.

В парке "Ходынское поле" пройдут творческие уроки – участники смогут украсить матрешки национальными узорами и сделать своими руками броши в цветах российского флага.

На следующий день, 5 ноября, в Доме Гоголя будет организована кинолекция "Русь изначальная", на которой обсудят одноименную советскую ленту. В Доме культуры "Культурный центр" можно будет посетить фотовыставку "Широка моя Россия" – в экспозиции представят снимки природы Камчатского и Алтайского края.

Для посещения некоторых мероприятий нужно будет приобрести входной билет или пройти предварительную регистрацию через сервис "Мосбилет".

Ранее стало известно, что 3 и 4 ноября москвичи и гости города смогут посетить выставки, лекции и концерты в рамках ежегодной акции "Ночь искусств". Например, в арке главного входа в Парке Горького откроется выставка "Безграничные возможности синего". Гости узнают, как синий цвет становится проводником между жанрами и художественными языками.

