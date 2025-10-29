Столичные парки подготовили программу на "Ночь искусств"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи и гости города смогут посетить выставки, лекции, концерты и экскурсии в столичных парках в рамках ежегодной акции "Ночь искусств" 3 и 4 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АНО "Развитие парков".

В частности, 3-го числа в арке главного входа в Парке Горького откроется выставка "Безграничные возможности синего". Гости смогут узнать, как синий цвет становится проводником между жанрами и художественными языками.

В этот же день в 14:00 и 15:00 состоятся лекции "Загадочные мотивы Александра Власова" с посещением смотровой площадки. На них посетителям расскажут об архитекторе, который сыграл главную роль в становлении Парка Горького.

Также 3 ноября в усадьбе "Люблино" пройдут экскурсии "Знакомство с Дворцом Н. А. Дурасова" и концерт. 4-го числа там можно будет посмотреть спектакль "Медведь", а в парке "Ходынское поле" состоятся литературные чтения. Здесь же гостей будут ждать настольные игры.

Всего в рамках "Ночи искусств" в Москве организуют около 350 мероприятий. Их посвятят Дню народного единства, защитникам Родины, российским композиторам, поэтам и ученым. Основная программа запланирована на 3 ноября.

Например, в этот день в кинозале Музея космонавтики пройдет концерт "Звуки космоса". Зрители услышат классические произведения и современные интерпретации. В программе будут представлены музыкальные образы бесконечности, величия и таинственности космоса. Также музей подготовит квест "Космос в искусстве" и лекцию "Космос как искусство".

