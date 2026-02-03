Российский велогонщик Гонов вышел в финал чемпионата Европы

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Российский велогонщик Лев Гонов вышел в финал чемпионата Европы на треке в индивидуальной гонке преследования в турецкой Конье, передает ТАСС.

Спортсмен показал результат 4 минуты 2,281 секунды. Он установил новый рекорд России и стал участником золотого финала. При этом лучшее время в полуфинале показал житель Дании Юэль Скивильд – 4 минуты 1,365 секунды.

Ранее российский нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин превзошел канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству набранных за один клуб очков в матчах НХЛ.

Его голевая передача в игре против "Нью-Йорк Айлендерс" позволила ему набрать 1 670 очков. Теперь Овечкин занимает пятое место в рейтинге игроков по числу набранных очков за одну команду.