Егор Демин оформил первый дабл-дабл в карьере в НБА

Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Россиянин Егор Демин, играющий в составе "Бруклин", набрал в матче против "Юты" 21 очко, а также сделал 10 подбора и 4 передачи. Таким образом он оформил первый дабл-дабл в карьере в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Бруклин" одержал победу над "Ютой" со счетом 109:99 в матче регулярного чемпионата. Лучшим игроком этой встречи стал американец Кейонте Джордж, играющий на позиции разыгрывающего и атакующего защитника в "Юте". Он набрал 26 очков, сделав 3 подбора и 7 передач.

"Бруклин" располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Команда выиграла 13 матчей при 34 поражениях. "Юта" занимает 13-е место на Западе с 15 победами и 34 поражениями.

В следующей встрече "Бруклин" сыграет с "Детройтом", а "Юта" – с "Торонто". Встречи пройдут в ночь на 2 февраля по московскому времени.

Демин стал одним из трех российских баскетболистов, которых пригласили сыграть в NBA после семилетнего перерыва. Первый – 24-летний центровой Владислав Голдин – подписал двустороннее соглашение с "Майами Хит" на 50 матчей сезона-2025/26. Кроме того, спортсмен выступает за "Сиу-Фолс Скайфорс" в G-лиге.

В свою очередь, 24-летний центровой Виктор Лахин подписал контракт с "Оклахома-Сити Тандер" после успешных выступлений в Летней лиге НБА. Для всех трех спортсменов этот сезон станет дебютным.

