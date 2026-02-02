Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 20:09

Политика

Россия передала Украине более 12 тыс тел военных с июня 2025 года

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Россия передала Украине более 12 тысяч тел военных с июня 2025 года. При этом от Киева было получено свыше 200 тел российских бойцов, сообщается на сайте МИД РФ.

Вместе с тем в период с 2024 по 2025 год при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) было организовано 17 раундов обменов военнопленными и удерживаемыми лицами, указали в ведомстве. В их рамках удалось освободить более 4 тысяч человек. Причем свыше половины из них вернулись с мая по октябрь прошлого года.

"Признательны нашим партнерам из ОАЭ за искреннее стремление содействовать урегулированию украинского кризиса", – говорится в сообщении.

Москва и Киев договорились обменять по меньшей мере по 1,2 тысячи военнопленных с каждой стороны во время третьего раунда переговоров в Стамбуле в июле 2025 года. Тогда же российская делегация предложила передать Украине тела 3 тысяч украинских военных.

В октябре 2025-го Москва отдала Киеву 1 тысячу тел военных ВСУ в обмен на 31 павшего российского солдата. В декабре того же года Украина получила тела еще 26 погибших бойцов, а в январе 2026 года – 1 тысячу.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов подчеркивал, что украинская сторона потеряла почти 500 тысяч военнослужащих.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика