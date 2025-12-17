Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Украина потеряла почти 500 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

По его словам, это стало причиной, по которой Киев больше не может пополнять ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) путем принудительной мобилизации.

Ранее Владимир Путин указывал, что киевские власти не жалеют простых украинских военнослужащих. Он уточнял, что в попытках деблокировать Красноармейск любой ценой Киев бросал подразделения "практически на убой". Российский лидер назвал подобные действия трагедией украинского народа.

Президент также отмечал, что российские войска наращивают давление на ВСУ по всей линии боевого соприкосновения в рамках спецоперации. Инициатива в зоне СВО полностью находится в руках армии РФ.

