00:20

Политика

Путин заявил, что войска РФ наращивают давление на всей линии фронта

Фото: kremlin.ru

Российские войска наращивают давление на ВСУ по всей линии боевого соприкосновения в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск 30 ноября.

Президент РФ подчеркнул, что инициатива в зоне СВО полностью находится в руках российской армии на всей линии боевого соприкосновения.

"Что касается группировок "Центр", "Восток", то здесь, собственно, так же, как и на всей линии боевого соприкосновения, инициатива полностью находится в руках наших Вооруженных сил", – отметил Путин.

Глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в своем докладе Путину сообщил, что Объединенная группировка войск ВС РФ решает задачи по плану спецоперации.

В частности, штурмовые подразделения Западной группировки войск вошли в населенный пункт Красный Лиман в ДНР и ведут бои в юго-восточной и восточной частях города. Также продолжаются уличные бои в Дробышево и Яровой на краснолиманском направлении.

Группировка войск "Север" завершила освобождение Волчанска. Украинские подразделения продолжают безуспешные попытки деблокировать свои группировки на купянском и красноармейском направлениях. Тем не менее ВСУ не могут уйти на юг по левому берегу реки Оскол у Купянска из-за плотной обороны ВС РФ, подчеркнул Герасимов.

От 1,5 до 2 тысяч украинских военнослужащих были заблокированы в северной части Димитрова, при этом южная часть города уже освобождена. Кроме того, продолжаются уличные бои в Константиновке. Вместе с тем юго-восточные и восточные части Константиновки уже перешли под контроль ВС РФ – это более 30% от общего количества зданий в этом населенном пункте.

Бойцы РФ продолжают вести уличные бои в Северске и расширяют зону контроля, освобождая ежедневно более 100 зданий. В свою очередь, войска группировки "Днепр" окружили Степногорск в Запорожской области.

Подразделения группировки "Восток" вошли в населенный пункт Гуляйполе и закрепились на его окраине, откуда уничтожают подразделения противника. Бойцы этой же группировки завершили освобождение населенного пункта Доброполье.

По данным Генштаба, в ноябре под контроль ВС РФ перешли три населенных пункта в Харьковской области: Синельниково, Цегельное и Двуречанское.

Между тем российские военные продолжают ответные удары по объектам украинского ВПК и объектам ТЭК, обеспечивающим их работу. Кроме того, бойцы РФ продолжают наступление и на других участках фронта.

Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск в воскресенье, 30 ноября. Он получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

Министерство обороны РФ опубликовало первые кадры с российскими военнослужащими в освобожденном от противника Красноармейске. На видео российские бойцы развернули флаг России на площади Шибанкова.

Армия России освободила восемь населенных пунктов за прошедшую неделю

Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитика

