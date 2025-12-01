01 декабря, 23:57Политика
Минобороны РФ показало первые кадры из освобожденного Красноармейска
На видео российские бойцы развернули флаг страны на площади Шибанкова, напротив Красноармейского индустриального института Донецкого национального технического университета.
Ранее Владимир Путин получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Российскому лидеру также доложили о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав подразделений, которые участвовали в освобождении Волчанска.
