Минобороны РФ показало первые кадры из освобожденного Красноармейска

Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале первые кадры с российскими военнослужащими в освобожденном от противника Красноармейске в Донецкой Народной Республики (ДНР).

На видео российские бойцы развернули флаг страны на площади Шибанкова, напротив Красноармейского индустриального института Донецкого национального технического университета.

Ранее Владимир Путин получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Российскому лидеру также доложили о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав подразделений, которые участвовали в освобождении Волчанска.