01 декабря, 22:45

Политика

Путин получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск в воскресенье, 30 ноября. Он получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ходе своей работы он (Путин. – Прим. ред.) заслушал доклады начальника Генштаба (Валерия. – Прим. ред.) Герасимова, командующего войсками группировки "Центр" (Валерия. – Прим. ред.) Солодчука и командующего войсками группировки "Восток" (Андрея. – Прим. ред.) Иванаева", – отметил представитель Кремля.

Кроме того, российскому лидеру доложили о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области. В настоящее время подразделения ведут уличные бои в северо-восточной части города.

По словам Пескова, также Путин выслушал доклад о ходе ликвидации группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженной в районе красноармейско-димитровской агломерации.

"Верховный главнокомандующий поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия, а также поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступающий зимний период", – заключил пресс-секретарь президента.

В конце ноября Путину доложили, что подразделения группировки "Запад" освободили город Купянск в Харьковской области. В районе населенного пункта Купянск-Узловой удалось заблокировать значительную группировку противника.

При этом российский лидер подчеркивал, что у украинских военнослужащих должна быть возможность сложить оружие и сдаться в плен. Герасимов доложил, что все условия для сдачи противника в плен созданы. При этом, добавил он, некоторые украинские военнослужащие не сдаются в плен из-за угрозы расстрела своими же товарищами.

Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитика

