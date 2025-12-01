Форма поиска по сайту

01 декабря, 23:17

Белоусов поздравил бойцов РФ с освобождением Волчанска в Харьковской области

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав подразделений, которые участвовали в освобождении Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Волчанск Харьковской области, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом", – приводится поздравительная телеграмма министра.

Белоусов отметил, что бойцы РФ продолжают славные традиции воинов-победителей, достигая высоких результатов при выполнении задач. Глава Минобороны также поблагодарил военных за верность воинской присяге, проявленные мужество и героизм.

30 ноября Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Он получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

Кроме того, российскому лидеру доложили о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области. В настоящее время подразделения ведут уличные бои в северо-восточной части города.

Российские войска также провели операцию по освобождению населенного пункта Клиновое в ДНР. Село отбили бойцы, служащие в подразделениях группировки войск "Юг", после чего продолжили продвижение вглубь обороны противника.

ВС РФ освободили село Клиновое в ДНР

Сюжет: Спецоперация на Украине
