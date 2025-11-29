Фото: mil.ru

Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск были поражены места хранения и запуска БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.

Помимо этого, бойцы группировки "Центр" за прошедшие сутки отразили девять атак ВСУ из района Гришино в ДНР. Было уничтожено до 25 украинских военнослужащих.

Силы ПВО, свою очередь, сбили 158 украинских БПЛА и 2 ракеты большой дальности "Нептун".

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили населенный пункт Васюковка в ДНР. Взять ее под контроль удалось в результате действий подразделений группировки войск "Южная". При этом за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 230 военных.

