ВС РФ поразили энергообъекты, используемые в интересах ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, российские силы поразили цех по производству боеприпасов, а также места дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 ноября в Харькове прогремела серия взрывов. Незадолго до этого звуки взрывов также были слышны в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Аналогично воздушные сирены звучали в Одесской, Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях.

До этого ВС РФ уничтожили группу иностранных наемников в Харьковской области. Группа боевиков, состоящая из пяти человек, была обнаружена между Кучеровкой и Петропавловкой, она двигалась вдоль реки Гнилица в северо-западном направлении.

