Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 12:32

Политика

Российские войска освободили населенный пункт Иванополье в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили еще один населенный пункт, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР), – Иванополье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Село было отбито благодаря наступательным действиям бойцов, относящихся к подразделениям "Южной" группировки войск, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее расчеты беспилотников уничтожили пять пунктов управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении. Объекты удалось выявить в ходе воздушной разведки. В операции были задействованы артиллерия и FPV-дроны.

До этого министерство обороны сообщило об эвакуации мирных жителей из города Волчанска в Харьковской области военнослужащими "Севера". В частности, солдаты оказали помощь семье из трех человек.

В ведомстве пояснили, что они больше года выживали под артобстрелами и ударами украинских дронов, пока их не обнаружили российские военные.

Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика