Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили еще один населенный пункт, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР), – Иванополье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Село было отбито благодаря наступательным действиям бойцов, относящихся к подразделениям "Южной" группировки войск, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее расчеты беспилотников уничтожили пять пунктов управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении. Объекты удалось выявить в ходе воздушной разведки. В операции были задействованы артиллерия и FPV-дроны.

До этого министерство обороны сообщило об эвакуации мирных жителей из города Волчанска в Харьковской области военнослужащими "Севера". В частности, солдаты оказали помощь семье из трех человек.

В ведомстве пояснили, что они больше года выживали под артобстрелами и ударами украинских дронов, пока их не обнаружили российские военные.

