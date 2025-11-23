Российские военные отбили три населенных пункта в зоне проведения СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные отбили сразу три населенных пункта в зоне проведения СВО – Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, а также Петровское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Первые два села были освобождены в результате решительных действий бойцов из подразделения группировки войск "Восток", уточнили в оборонном ведомстве. В свою очередь, контроль над третьим населенным пунктом установили военнослужащие "Юга".

При этом суточные потери ВСУ в районе боев составили около 1 320 человек, сообщили в Минобороны РФ. В частности, в зоне группировки "Север" противник понес потери до 140 человек, а в зоне группировки "Запад" – до 220.

Кроме того, группировки "Юг" и "Центр" поразили свыше 225 и 435 бойцов ВСУ соответственно, в зоне "Восток" украинские войска лишились до 225 солдат, а в зоне "Днепр" – до 75.

Вместе с тем 23 ноября расчеты беспилотников ВС РФ уничтожили пять пунктов управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении. Объекты удалось выявить в ходе воздушной разведки. В операции были задействованы артиллерия и FPV-дроны.

Помимо этого, в режиме "свободной охоты" ударные беспилотники вывели из строя две замаскированные станции радиоэлектронной борьбы "НОТА".