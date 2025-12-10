Восемь человек погибли в результате пожара в жилом доме на юге Китая

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Восемь человек погибли в результате пожара в жилом доме в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Еще четыре человека пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что пожар возник в самостоятельно построенном четырехэтажном доме. Сотрудники полиции ведут расследование причин возникновения огня.

Ранее пожар произошел в гонконгском жилом комплексе в районе Тай По. Пламя перекидывалось на соседнее здание, где проживало около 4 тысяч человек.

В ликвидации возгорания были задействованы 767 пожарных, 400 полицейских, 128 пожарных машин и 57 карет скорой помощи.

Число погибших при пожаре составляет 159 человек. Всего огонь охватил 7 домой жилого комплекса.