Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 04:59

Происшествия

Восемь человек погибли в результате пожара в жилом доме на юге Китая

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Восемь человек погибли в результате пожара в жилом доме в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Еще четыре человека пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что пожар возник в самостоятельно построенном четырехэтажном доме. Сотрудники полиции ведут расследование причин возникновения огня.

Ранее пожар произошел в гонконгском жилом комплексе в районе Тай По. Пламя перекидывалось на соседнее здание, где проживало около 4 тысяч человек.

В ликвидации возгорания были задействованы 767 пожарных, 400 полицейских, 128 пожарных машин и 57 карет скорой помощи.

Число погибших при пожаре составляет 159 человек. Всего огонь охватил 7 домой жилого комплекса.

Читайте также


происшествияпожарза рубежом

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика