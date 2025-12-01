01 декабря, 10:54Происшествия
Автомобиль сгорел около дома в ТиНАО
По информации ведомства, инцидент произошел на улице Радужной, у дома 10. По предварительным данным, никто не пострадал.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в здании отеля Radisson Blue на Самарской улице в Москве произошло возгорание. Из помещений успели эвакуироваться примерно 400 человек, а ликвидацией пожара занимались 39 специалистов.
Позже возгорание удалось ликвидировать. В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало.