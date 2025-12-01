Автомобиль сгорел около дома в ТиНАО

Видео: телеграм-канал Baza

Легковой автомобиль сгорел в ТиНАО. Пожар был ликвидирован на площади 4 квадратных метра, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Радужной, у дома 10. По предварительным данным, никто не пострадал.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в здании отеля Radisson Blue на Самарской улице в Москве произошло возгорание. Из помещений успели эвакуироваться примерно 400 человек, а ликвидацией пожара занимались 39 специалистов.

Позже возгорание удалось ликвидировать. В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало.

