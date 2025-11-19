Форма поиска по сайту

19 ноября, 10:14

Происшествия

Два человека погибли при пожаре в доме на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина и женщина погибли при пожаре в доме на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, ЧП произошло в здании на улице Крылатские Холмы. Точная причина возгорания будет определена по итогам пожарно-технической экспертизы.

Ведомство проконтролирует ход и результаты проверки, проводимой по факту произошедшего. На месте происшествия задействован первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.

Ранее два человека погибли из-за пожара в строящемся здании кафе в подмосковном Видном. Их тела были обнаружены после тушения возгорания.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. По факту произошедшего было заведено дело о причинении смерти по неосторожности.

Пожар произошел в многоквартирном доме на Днепропетровской улице

