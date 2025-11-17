Пожар на складе в Мытищах локализован на площади 900 квадратных метров

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Пожар, который произошел на складе в подмосковных Мытищах, локализован на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.

Склад загорелся в подмосковных Мытищах утром 17 ноября на улице Красина. Там хранились горюче-смазочные материалы. По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время на месте продолжают работать сотрудники МЧС.

Ранее два человека погибли из-за пожара в строящемся здании кафе в подмосковном Видном. Их тела были обнаружены после тушения возгорания.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

