Пожар на складе в Мытищах локализован на площади 900 квадратных метров
Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"
Пожар, который произошел на складе в подмосковных Мытищах, локализован на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.
Склад загорелся в подмосковных Мытищах утром 17 ноября на улице Красина. Там хранились горюче-смазочные материалы. По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время на месте продолжают работать сотрудники МЧС.
Ранее два человека погибли из-за пожара в строящемся здании кафе в подмосковном Видном. Их тела были обнаружены после тушения возгорания.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.
