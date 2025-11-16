Пожарные ликвидировали возгорание цехов по производству диванов в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Иркутской области"

Огнеборцы ликвидировали пожар в цехах по производству диванов в Усолье-Сибирском Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

"Пожар полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.

Два цеха по производству диванов на мебельной фабрике, расположенной на Молотовой улице, загорелись утром 16 ноября. Площадь возгорания составила 1 200 квадратных метров. На место инцидента были направлены 25 специалистов и 9 единиц техники.

В итоге пожарные смогли локализовать возгорание и позднее потушили огонь. О погибших или пострадавших не сообщалось. Кроме того, инцидентом заинтересовались в местной прокуратуре. По данному факту надзорное ведомство организовало свою проверку.

