16 ноября, 04:59Происшествия
Два цеха по производству диванов загорелись в Иркутской области
Фото: телеграм-канал "МЧС Иркутской области"
Два цеха по производству диванов загорелись в Усолье-Сибирском Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по региону.
По предварительной информации, площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.
В ликвидации возгорания задействованы 25 сотрудников МЧС и 9 единиц спецтехники.
