Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 04:59

Происшествия

Два цеха по производству диванов загорелись в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Иркутской области"

Два цеха по производству диванов загорелись в Усолье-Сибирском Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по региону.

По предварительной информации, площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

В ликвидации возгорания задействованы 25 сотрудников МЧС и 9 единиц спецтехники.

Ранее пожар произошел в многоквартирном доме в Волгограде в результате атаки БПЛА. Прибывшие на место происшествия специалисты оперативно приступили к ликвидации очага возгорания. Вскоре пожар был ликвидирован.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика