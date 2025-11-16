Два цеха по производству диванов загорелись в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Иркутской области"

Два цеха по производству диванов загорелись в Усолье-Сибирском Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по региону.

По предварительной информации, площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

В ликвидации возгорания задействованы 25 сотрудников МЧС и 9 единиц спецтехники.

