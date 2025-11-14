Очевидцы пожара в кинотеатре ТЦ "Авиапарк" рассказали об отсутствии оповещения

Подросток устроил пожар в кинотеатре столичного торгового центра "Авиапарк" вечером 13 ноября. По данным прокуратуры города, 16-летний юноша сделал это под влиянием мошенников. При этом очевидцы пожаловались, что в кинотеатре не сработали системы оповещения о пожаре. Все последние подробности – в нашем материале.

"Операция по поимке шпионов"?

16-летний подросток пронес канистру с бензином на один из вечерних сеансов в кинотеатре в столичном ТЦ "Авиапарк" 13 ноября, чтобы устроить там пожар. Судя по кадрам из соцсетей, огонь охватил несколько кресел на задних рядах.

После этого парня тут же задержали и передали сотрудникам полиции. Заявок в МЧС по этому поводу не поступало, сообщили изданию "Коммерсант" в оперативных службах. По официальным данным, никто не пострадал.

В столичной прокуратуре отметили, что юноша действовал под влиянием телефонных мошенников. По данным ведомства, он познакомился с девушкой в соцсетях, после чего отправил ей геолокацию, чтобы встретиться. После с ним связался "сотрудник правоохранительных органов" и рассказал, что подросток якобы нарушил закон.

Для начала 16-летний парень обыскал собственный дом, сфотографировал банковскую карту отца и попытался перевести с нее деньги. В этот момент преступники были с ним на видеосвязи. Уже затем он пошел с бензином в кинотеатр, сообщили в ведомстве.

Источники телеграм-канала Baza уточнили, что мошенники убедили подростка, будто в зрительном зале он будет участвовать в "операции по поимке шпионов". За это ему якобы пообещали две тысячи рублей. Бензин же он купил на заправке недалеко от ТЦ, утверждает собеседник издания.

Отец задержанного подростка рассказал РЕН ТВ, что перед случившимся сын долго не отвечал на звонки и лишь писал односложные ответы в мессенджерах.

"Потом выяснил через друзей, что он в какой-то машине куда-то едет. Он очень часто сидел в Telegram", – сообщил мужчина.

Сотрудники МЧС проверят ТЦ "Авиапарк" в Москве, где устроил поджог подросток

По данным РИА Новости, юноше может грозить до пяти лет лишения свободы, если его действия будут квалифицированы как поджог (статья 167 УК РФ). В самом кинотеатре от комментариев в беседе с агентством отказались.

После случившегося в прокуратуре призвали законных представителей детей объяснить им, что о любых подозрительных звонках нужно сообщать взрослым. Также там напомнили, что правоохранительные органы не привлекают граждан к содействию по телефону и не ведут борьбу с преступностью противозаконными методами.

"Ребенок должен знать, что настоящие сотрудники правоохранительных и государственных органов никогда не будут требовать от него: не отвечать на звонки родителей, не рассказывать им ничего, устанавливать приложения на телефон, общаться по видеосвязи, проводить обыск в квартире, проводить "онлайн-обыски", присылать фото квартиры", – сказано в сообщении ведомства.

Отдельно в прокуратуре обратились к детям, чтобы они моментально сообщали о подобных звонках взрослым.

"Все требования об отключении телефона, перемещениях по городу, проведении обысков дома, передаче денег и ценностей незнакомцам – незаконны! Так действуют мошенники. Сразу прекратите разговор и расскажите обо всем родителям", – добавили там.

Не было сирен?

Очевидцы, которые находились в кинотеатре в момент пожара, пожаловались на отсутствие какого-либо оповещения о случившемся. Кроме того, сотрудники ТЦ не проводили эвакуационные мероприятия, утверждают зрители.

"Мы смотрим кино, и резко закрывается проектор, звук при этом продолжается. Думаем, что произошло, сидим. Приходит мужик, который пошел узнавать, и рассказал, что в соседнем зале какой-то пожар, поэтому все автоматически заблокировали. И, собственно, больше сеанса не будет", – рассказал в своем телеграм-канале один из зрителей по имени Антон.





Антон очевидец пожара в ТЦ "Авиапарк" Что самое интересное: никаких оповещений, что выходите, спасайтесь, экстренная ситуация. Никто не зашел, все просто сидели. А вдруг бы там пожар разгорался? Я в шоке, это просто ужас.

О подобных обстоятельствах рассказала и очевидец Татьяна, которая была с супругом в соседнем зале, сообщает "Газета.ру". При этом женщина утверждает, что кресла гасили не сотрудники торгового центра.

"Зрители сразу нажали кнопку пожарной тревоги, но она не сработала. Один мужчина нашел огнетушитель и смог потушить огонь. В других залах прекратилась картинка фильмов, но звук продолжался. Никто не объяснял, что происходит. Через 5–10 минут фильмы просто продолжились. Эвакуации не было. Проблему с огнем решали сами зрители – быстро сориентировался один мужчина", – рассказала Татьяна.

По ее словам, специфического запаха в кинотеатре не было. Когда ее муж вышел из зала, в коридорах уже была паника.

"Работники сказали вернуться в зал, что фильм скоро снова покажут. Я изначально оставалась в зале, вышел муж. К тому моменту, как он вернулся, фильм уже запустили, и мы остались. После фильма правоохранители и поджигатель почему-то были в коридоре! Хотя прошло уже полчаса точно. Подросток сидел на креслах в коридоре, его рюкзак лежал рядом с раскиданными вещами. И стояли четыре сотрудника в черном, не знаю, из какой службы. Он был спокоен. Сидел на креслах, головой опирался на руки", – рассказала подробность очевидец.

На этом фоне депутат Госдумы Яна Лантратова направила обращение главе МЧС РФ Александру Куренкову, в котором потребовала провести масштабную внеплановую проверку кинотеатров, ТЦ и других развлекательных заведений на соблюдение требований пожарной безопасности. Кроме того, парламентарий предложила протестировать исправность систем оповещения и эвакуации, а также готовность персонала реагировать на подобные ситуации. Если будут найдены нарушения, нужно принимать меры, отметила Лантратова.

"Эвакуация зрителей проводилась без включения сирен и официальных оповещений. Посетители покидали помещение самостоятельно, подвергая риску свою жизнь и здоровье. Это свидетельствует о возможных нарушениях требований пожарной безопасности, а также о ненадлежащем техническом состоянии противопожарных систем и недостаточной подготовленности персонала объекта к действиям в экстренной ситуации", – сказано в тексте документа, который есть в распоряжении ТАСС.

Депутат Госдумы Нина Останина и вовсе призвала жестко наказать владельцев кинотеатра за отсутствие должного оповещения зрителей, сообщает News.ru. В этом плане она напомнила о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя Вишня" в марте 2018 года, когда погибли 60 человек и еще 147 пострадали





Нина Останина депутат Госдумы Если для кого-то это еще не урок, надо сделать так, чтобы было понимание неотвратимости наказания. (Владельцы кинотеатра) не предупредили об опасности, создали угрозу жизни и здоровью посетителей. Представляем, сколько человек могло бы пострадать.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин в беседе с изданием отметил, что, если в ТЦ действительно не работала пожарная сигнализация и не была организована эвакуация, это как минимум несоблюдение норм пожарной безопасности.

"Организация может быть привлечена к административной ответственности со штрафом до 400 тысяч рублей. Также в отношении должностных лиц может быть возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По этой статье грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на два года", – отметил юрист.

Президент Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с агентством согласился, что меры безопасности должны быть усилены, особенно в канун Нового года. Вице-президент объединения Павел Люлин добавил, что необходимо провести и аудит периметра: убедиться, что все двери под контролем, а на входах проходит осмотр посетителей.

При этом уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская обратила внимание в беседе с ТАСС, что против российских подростков ведется информационная война. По ее словам, если еще пару-тройку лет назад по статье о терроризме в столичных СИЗО содержалось два-три несовершеннолетних, то теперь – более 50. Поэтому она призвала родителей систематически проговаривать с детьми все угрозы, с которыми они могут столкнуться.

