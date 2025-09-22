Подросток арестован по делу о теракте после поджога на ж/д перегоне в Москве

Фото: sledcom.ru

Подросток совершил поджог на объекте железной дороги в Москве, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"). Обвинение в совершении преступления предъявлено 15-летнему жителю Москвы", – заявило следствие.

По данным СК, обвиняемый 16 сентября поджег объект транспортной инфраструктуры на 15-м километре железнодорожного перегона станций Бирюлево-Товарная – Чертаново Павелецкого направления. Происходящее злоумышленник фиксировал на камеру мобильного телефона. После совершенного преступления подросток скрылся.

В ведомстве подчеркнули, что поджог подросток совершил за незначительное денежное вознаграждение от незнакомца в одном из мессенджеров.

При содействии сотрудников ФСБ и МВД злоумышленник был установлен и задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подросток уже дал признательные показания. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следственный комитет и ФСБ предупреждают подростков об ответственности за терроризм. Вербовщики заставляют своих жертв совершать тяжкие преступления, за которые предусмотрены долгие сроки заключения. Несовершеннолетний возраст не является смягчающим обстоятельством.

