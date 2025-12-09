Путин призвал не сходить с ума при применении закона об иноагентах

Фото: kremlin.ru

Никто не должен сходить с ума, применяя закон об иноагентах. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, призвав к взвешенности и аккуратности в этой сфере.

Глава государства добавил, что в России закон об иноагентах мягче, чем в США. Президент напомнил, что придуман он был именно в Штатах в 1940-х годах, и там за его нарушение предусмотрено наказание в виде тюремного заключения. Российский же закон не грозит тюрьмой.

"У нас, собственно, одно самое главное – покажите источники финансирования. Что же здесь такого страшного? Мне кажется, особенно ничего страшного здесь нет", – сказал он, назвав эту меру оправданной.

Ранее Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов. Раньше такого гражданина могли привлечь к уголовной ответственности только после двукратного привлечения к административной. Теперь его смогут более серьезно наказывать после одного нарушения. Кроме того, норма распространяется и на ранее судимых по уголовной статье иноагентов.

По информации Минюста России, более 40% иноагентов не соблюдают порядок своей деятельности и ограничения. В частности, они не предоставляют отчетность, не маркируют свою продукцию, производят запрещенные материалы и распространяют их.

