Госдума приняла закон об усилении ответственности иноагентов

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности.

Изменения вносятся в статью "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах".

Согласно этим изменениям, будет отменено условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье о нарушении порядка деятельности в течение одного года для наступления уголовной ответственности до его однократного нарушения. Ответственность будет наступать для лиц, совершивших подобное преступление и уже имеющих судимость за уклонение от исполнения обязанностей.

Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты и дальше будут вынуждены ужесточать закон об иноагентах при их действиях против страны.

"Если те, кто пошел по пути предательства и это не осознает и не поймут наконец-то, что нельзя заниматься действиями по разрушению страны, мы вынуждены будем и дальше законодательство ужесточать", – сказал он в ходе пленарного заседания.

Ранее Минюст заявил, что более 40% иноагентов не соблюдают порядок своей деятельности и ограничения. В частности, они не предоставляют отчетность, не маркируют свою продукцию, производят запрещенные материалы и распространяют их. Комментируя данные ведомства, Володин отмечал, что эта статистика показывает необходимость ужесточения ответственности и повышения эффективности воспрепятствования противоправной деятельности.