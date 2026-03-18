Один человек погиб в результате атаки вражеских беспилотников в Краснодаре. Губернатор Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным погибшего.

Глава региона уточнил, что украинские дроны ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре. Всего повреждены три дома, в одном из них в квартире произошел пожар. Огнеборцы быстро потушили возгорание.

Кондратьев поручил главе города Евгению Наумову оказать всю необходимую помощь пострадавшим горожанам.

Ранее водитель скорой помощи пострадал в результате атаки ВСУ на территорию больницы в Васильевке Запорожской области. Мужчина получил ранения средней тяжести, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Атаками на регионы России Киев продолжает тщетное сопротивление вместо перехода к мирному процессу, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Украине следовало бы принять решение, способствующее продвижению мирного процесса.