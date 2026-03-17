Фото: kremlin.ru

Атаками на регионы России киевский режим продолжает тщетное сопротивление вместо перехода к мирному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Украине следовало бы принять решение, способствующее продвижению мирного процесса.

"Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию и продолжают выполнять цели, а также обеспечивать безопасность российских регионов", – добавил Песков.

Всего за ночь 17 марта над регионами России было сбито 206 украинских БПЛА. При этом 14 вражеских беспилотников было ликвидировано над Ленинградской областью.

Продолжилась и массированная атака украинских беспилотников на Москву, которая началась 14 марта. Сергей Собянин выразил благодарность за профессиональную и самоотверженную работу ПВО.

