Форма поиска по сайту
Новости

17 марта, 12:56

Песков: атаками на РФ Киев продолжает тщетное сопротивление вместо мирного процесса

Песков прокомментировал атаки Киева на российские регионы

Атаками на регионы России киевский режим продолжает тщетное сопротивление вместо перехода к мирному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Украине следовало бы принять решение, способствующее продвижению мирного процесса.

"Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию и продолжают выполнять цели, а также обеспечивать безопасность российских регионов", – добавил Песков.

Всего за ночь 17 марта над регионами России было сбито 206 украинских БПЛА. При этом 14 вражеских беспилотников было ликвидировано над Ленинградской областью.

Продолжилась и массированная атака украинских беспилотников на Москву, которая началась 14 марта. Сергей Собянин выразил благодарность за профессиональную и самоотверженную работу ПВО.

