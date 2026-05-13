13 мая, 12:51

"Солнце Москвы" продлит работу во время "Ночи в музее"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Колесо обозрения "Солнце Москвы" продлит работу на один час в день проведения акции "Ночь в музее", 16 мая. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Уточняется, что в этот день колесо будет работать до 00:00.

"Вечером колесо обозрения засияет синей архитектурной подсветкой, которая дополнит атмосферу акции и станет частью вечерней программы", – говорится в сообщении.

Как подчеркнула пресс-служба, "Солнце Москвы" поддерживает значимые общегородские акции и памятные даты, в том числе специальные световые сценарии и праздничные программы.

Ранее на официальном сайте акции "Ночь в музее" открылась регистрация. В этом году в рамках ночного марафона организовано более 600 событий на 170 площадках. Акция приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.

В Москве с 16 на 17 мая пройдет "Ночь в музее"

