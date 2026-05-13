В ОП призвали распространить выплаты за высокие баллы ЕГЭ на всю страну

Практику единовременных выплат выпускникам за максимальные баллы, полученные на ЕГЭ, необходимо распространить на всю Россию. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

"Не секрет, что родители много платят репетиторам и, конечно, это мотивация и для детей, и для родителей", – сказал он.

Сумму выплат нужно регулировать в зависимости от региона. При этом она может стать больше, если выпускники решат поступить в региональный университет, добавил представитель ОП.

Ранее в Мособлдуме рассказывали, что выпускники из Подмосковья получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей за 100 баллов ЕГЭ по двум или более предметам. При этом учителя, подготовившие "стобалльников", получат 150 тысяч рублей.

В 2025 году максимальное количество баллов по двум и более предметам получил 31 выпускник из региона. В их число вошли двое, кто получили по 300 баллов, а также 29 человек с 200 баллами.

