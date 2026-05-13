13 мая, 10:15

Общество

Выпускники из Подмосковья получат 100 тысяч рублей за высокие баллы ЕГЭ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Выпускники из Подмосковья получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей за 100 баллов ЕГЭ по двум или более предметам. Об этом РИА Новости сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"Сейчас школьники активно готовятся к основному периоду, который стартует 1 июня и продлится до 9 июля. В Подмосковье предусмотрены серьезные стимулы для самых талантливых и трудолюбивых", – отметил он.

Также педагогам, которые подготовят двух и более школьников, набравших 100 баллов, выплатят 150 тысяч рублей.

В прошлом году максимальное количество баллов по двум и более предметам получил 31 выпускник. В их число вошли двое школьников, которые смогли набрать по 300 баллов, и 29 человек с 200 баллами.

По словам Брынцалова, в рамках народной программы "Единой России" в Московской области с 2021 года возвели 168 школ и провели капремонт в 342 зданиях.

Ранее сообщалось, что для получения школьного аттестата в 2026 году российским выпускникам необходимо набрать минимум 24 балла на ЕГЭ по русскому языку, а также получить оценку "удовлетворительно" (три балла) по математике базового уровня. При этом для университетов установлены значительно более высокие проходные пороги.

