13 мая, 09:23

Политика
Лавров: США при Трампе продолжают линию Байдена в отношении России

Фото: kremlin.ru

Администрация президента США Дональда Трампа произносит много правильных слов о сотрудничестве с Россией, но на деле продолжает политику предыдущего американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью каналу RT India.

По его словам, разница лишь в том, что при Трампе с Москвой есть регулярный диалог.

"На деле, кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Байден. Все принятые при нем санкции против России сохраняют свою силу", – сказал министр.

Более того, отметил Лавров, нынешняя администрация уже и сама, а не в рамках наследия предшественника, стремится экономически "наказывать" Россию. Что касается совместных проектов, перспективы которых активно обсуждаются после прихода Трампа, то и здесь, по словам Лаврова, реальных сдвигов нет.

Отдельно министр остановился на нефтяной сфере. Он заявил, что США пытаются установить контроль над сотрудничеством, которое Венесуэла ранее вела с "Роснефтью". Он добавил, что сейчас уже никто не вспоминает про предлог борьбы с наркобизнесом, который использовался для атаки на Венесуэлу в январе 2026 года.

В вопросе "Северных потоков", по его словам, американцы планируют восстановить взорванные газопроводы, выкупив их у европейских компаний за бесценок. А затем, если это удастся, цены на газ будут диктоваться США, а не становиться результатом договоренностей России и Германии.

Министр напомнил, что при Байдене американцы заявляли, что эти трубы работать не будут, а теперь обвиняют в подрыве украинцев и собираются выкупать долю европейских фирм.

Еще одна цель Вашингтона, по словам Лаврова, контроль над транзитом российского газа через Украину. Министр констатировал, что цель Соединенных Штатов абсолютно очевидна – забрать под себя все мало-мальски значимые энергетические маршруты.

Ранее Лавров назвал нечестной игрой давление Запада на покупателей российской нефти. По его словам, западные страны намерены установить собственные правила в Евразии и не допустить развитие межконтинентальной интеграции.

