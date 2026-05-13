ТАСС: "Измайловский кремль" и "Бункер Сталина" не затронул пожар на востоке Москвы

13 мая, 08:49

Пожар на востоке Москвы не затронул "Измайловский кремль" и "Бункер Сталина"

Фото: MAX/"МЧС Москвы"

Пожар в здании на Вернисажной улице на востоке Москвы не затронул культурно-развлекательный комплекс "Измайловский кремль" и комплекс "Бункер Сталина". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

"Не пострадали. Они находятся на удалении", – отметил собеседник СМИ.

О пожаре в помещениях для проведения квестов на востоке Москвы стало известно в ночь на 13 мая. Прибывшие спасатели эвакуировали из здания 5 человек, а огонь распространился на 3 тысячи квадратных метров.

Возгоранию присвоили третий ранг сложности, в результате его удалось ликвидировать ранним утром. Предварительной причиной пожара СМИ назвали короткое замыкание. Установление точной причины взято под контроль прокуратурой.

