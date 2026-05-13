Житель Сахалина приговорен к 17 годам колонии по делу о госизмене

Сахалинский областной суд приговорил 48-летнего местного жителя к 17 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Заключение он проведет в исправительной колонии строгого режима. Вместе с тем инстанция ограничила свободу осужденного на 1,5 года.

Правоохранители установили, что зимой 2023 года мужчина самостоятельно вступил в переписку с представителями украинской спецслужбы. По указанию куратора он собрал и передал данные, в том числе географические координаты, об объектах одного из муниципальных районов области.

"Преступная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области", – добавили в пресс-службе.

По аналогичной статье, а также за призывы к экстремизму и оправдание терроризма срок ранее получил житель Краснодара. Мужчина сотрудничал с украинской разведкой, передавая ей материалы с закрытого конкурса "Кибердром", содержащие сведения военного характера.

Также он разместил видео с призывами к подрыву Московского Кремля и насилию против лиц русской национальности. В результате его приговорили к 18 годам заключения.