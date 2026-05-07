07 мая, 11:26

Житель Кубани получил 18 лет за передачу Украине данных о БПЛА

Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодара Алексея Зубарева к 18 годам лишения свободы по делу о госизмене, публичных призывах к экстремизму и оправдании терроризма. Об этом РИА Новости сообщил представитель суда.

По данным суда, 26 февраля 2023 года Зубарев во время переписки с неизвестным согласился сотрудничать с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Позже он принял участие во всероссийском конкурсе "Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований "Кибердром".

В рамках проекта специалисты по радиоэлектронной борьбе провели закрытые лекции об опыте применения беспилотников, робототехнических средств и систем противодействия им в ходе СВО. Материалы публиковались в закрытом телеграм-канале.

Как установил суд, Зубарев получил доступ к каналу как участник конкурса, после чего скопировал видеозаписи лекций, содержащие сведения военного характера, и отправил их представителю украинской разведки.

Кроме того, по данным следствия, 7 мая 2023 года мужчина разместил видео с призывами к подрыву Московского Кремля, а также оставил комментарии с призывами к насильственным действиям в отношении лиц русской национальности. Суд признал Зубарева виновным и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии, который собрал данные о воздушном прикрытии критических объектов на полуострове и передал их украинским спецслужбам.

Собранные сведения противник использовал для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российских военнослужащих. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена", он заключен под стражу.

