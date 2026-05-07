Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 11:31

Город

На зеленых территориях Москвы усилили контроль пожарной безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Контроль пожарной безопасности усилили на зеленых территориях Москвы в связи с наступлением пожароопасного периода. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Столичные пожарные и спасатели начали усиленно патрулировать территории, чтобы предотвращать случаи несанкционированного сжигания мусора, поджогов травы, а также использования мангалов в запрещенных местах.

В ТиНАО, например, у поселений обустроили противопожарные и минерализованные полосы, провели опашку у населенных пунктов, изучили места, где авиационная техника может взять воду для тушения.

Кроме того, в маловодных районах организовали противопожарное водоснабжение. Теперь там обустроены пирсы и есть подъезды к водоемам. Также готовы к работе вертолетные площадки.

Помимо этого, спасатели активно общаются с населением по поводу пожарной безопасности и раздают соответствующие памятки.

Ранее в МЧС РФ предупредили, что при жарке шашлыка граждане должны соблюдать правила пожарной безопасности. В ведомстве напомнили, что устанавливать мангал необходимо в специально отведенном для этого месте на ровной площадке на расстоянии не менее пяти метров от деревьев и сухой травы.

